Prieto ve "deplorable" que Albiol no ofrezca ayuda a los desalojados en Badalona (Barcelona)

Varias personas desalojadas del B9 de Badalona (Barcelona). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha calificado de "deplorable" la negativa del alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, a ofrecer vivienda a las personas desalojadas este miércoles del antiguo instituto B9.

Prieto ha respondido a las declaraciones de Albiol, quien ha dicho que no gastará "un solo euro" en los desalojados y que corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buscarles vivienda.

"Es bastante deplorable ver cómo el propio alcalde de Badalona no conoce sus propias competencias en materia de servicios sociales, y no querría decir nada más fuerte porque tengo el respeto institucional que el alcalde Albiol nunca ha tenido en su vida", ha escrito Prieto en un apunte en la red 'X'.

El delegado del Gobierno ha instando al alcalde a "resolver los problemas de los badaloneses en lugar de buscar culpables en los más vulnerables" y le ha recordado que ha sido la Policía Nacional la que ha llevado las detenciones.

Al respecto, ha asegurado que los arrestos se han llevado a cabo bajo el "estricto cumplimiento de la Ley de Extranjería, reportándome toda la información en tiempo real".