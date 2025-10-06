Prieto ve a Tarragona como "el segundo gran polo económico, cultural y turístico de Catalunya"

Las autoridades durante la celebración del 25 aniversario del conjunto arqueológico de Tàrraco como Patrimonio Mundial por la Unesco. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TARRAGONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha definido este lunes a Tarragona como "el segundo gran polo económico, cultural y turístico de Catalunya", citando como ejemplos el Port de Tarragona, el aeropuerto de Reus y el complejo petroquímico.

Lo ha dicho en el marco del 25 aniversario del conjunto arqueológico de Tàrraco como Patrimonio Mundial por la Unesco, donde también han estado el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; el conseller de la Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y la subdelegada del Govern en Tarragona, Elisabet Romero.

"Hoy podemos decir que el trabajo discreto y constante ha dado sus frutos", ha destacado Prieto, quien ha felicitado a la ciudad por haber cuidado el conjunto arqueológico, que ha calificado de tesoro que pertenece a toda la humanidad, textualmente.

Por otra parte, ha recordado unas palabras del alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, "Tarragona está de moda", para incidir en inversiones del Gobierno central a través del Ministerio de Cultura.

Se ha referido concretamente a la nueva biblioteca pública del Estado, que se situará en el complejo de la Tabacalera con una inversión de 20 millones de euros y que la convertirá en la segunda más grande de Catalunya, con 10.000 metros cuadrados.