El Primavera Sound celebra una segunda tarde culminada con la exitosa Carly Rae Jepsen

El madrileño Putochinomaricón y la catalana Pavvla aportan el toque local

El Festival Primavera Sound ha celebrado la tarde de este viernes una segunda jornada de talento local e internacional en el que ha sobresalido, por concurrida, la viral y exitosa canadiense Carly Rae Jepsen tras conseguir hacer bailar a un inmenso aforo al ritmo de sus canciones pop.

Emergida de un concurso de talentos musicales, Jepsen ha logrado la tarde de este viernes congregar a sus pies a una masa integrada por miles de jóvenes, incondicionales desde su éxito de 2012 'Call Me Maybe', que han bailado y se han emocionado con el recorrido musical que la cantante ha trazado sobre el escenario: desde 'Emotion' y 'Run Away With Me' hasta 'Boy Problems', incluida la ineludible 'Call Me Maybe', con la que ha hecho saltar al unísono a todos sus fans mientras se paseaba entre ellos.

Horas antes, el público ha recibido con un aullido a la guitarrista y compositora estadounidense Snail Mail, alter ego de Lindsey Jordan, y pese a ligeras dificultades técnicas al inicio, ha conquistado a unos fans dispuestos a pasarlo bien con los temas de indie rock con raíces en los 90 de su álbum 'Lush'.

El madrileño de origen taiwanés Putochinomaricón ha puesto a bailar al público barcelonés a base de pop con mucho ritmo y crítica social, especialmente contra el racismo, la homosexualidad y el buen gusto y, a sabiendas de que iba a ser impopular, ha pedido a sus fans evitar tocados de la cultura china: "Nuestra cultura no es vuestro disfraz".

El cantante ha lanzado otros dardos a partir de las canciones de su disco 'Corazón de cerdo con ginseng al vapor' cantando contra los "valores heteronormativos" impuestos por revistas como 'Bravo' y 'Superpop', y contra la adicción a la tecnología con temas como 'Doble tick azul' y 'No tengo wifi'.

DEL FOLK AL INDIE

La catalana Pavvla --Paula Jornet, que lleva actuando en series de televisión desde los 13 años y cantando desde los 15--, ha llegado al festival con 'Secretly Hoping You Catch Me Looking' en un concierto eléctrico pero de espíritu chill out que ha ido del folk al indie y ante el que han acampado decenas de fans, algunas soltando pompas de jabón para acompañar su melodías tan evocadoras como el atardecer en el Parc del Fòrum.

En medio de su música dream pop, la cantante ha confesado que escribe su nombre, Paula, con dos uves, para parecer "más hipster", y entre el público los asistentes han ensalzado la calidad de su directo, en el que se ha mostrado desenfadada y segura.

Como un monólogo interior sin prisa, los norteamericanos Kurt Ville & The Violators han desgranado su nuevo 'Bottle It In', que ha sonado a la voz nasal de su cantante al ritmo de un indie rock contenido e introspectivo, con el que Ville y los suyos han viajado hacia bahías costeras y una América costumbrista.