El Primavera Sound cierra su 24 edición con 287.000 asistentes y actuación sorpresa de Olivia Rodrigo

Decenas de personas durante la primera jornada del Primavera Sound Barcelona 2026, a 4 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Primavera Sound ha celebrado este sábado la última de sus tres jornadas principales, en un festival que acabará este domingo y que ha reunido a un total de 287.000 asistentes en el Parc del Fòrum de Barcelona, y que este sábado por la noche contó con la actuación sorpresa de la cantante estadounidense Olivia Rodrigo, que cantó una canción junto con el cantante de The Cure, Robert Smith.

Según ha informado la organización en un comunicado el festival acabará este domingo con la fiesta electrónica de clausura Primavera Bits y los últimos conciertos de Primavera a la Ciutat, con lo que la semana finalizará con un total de 320 actuaciones repartidas entre los diferentes puntos.

La jornada de este sábado estuvo marcada por la actuación de Olivia Rodrigo, además de las ya anunciadas de Gorillaz, The xx, my bloody valentine, Peggy Gou, Little Simz, Kneecap, Big Thief y Dijon.

Además, durante la semana los asistentes han podido disfrutar los conciertos de bandas como The Cure, Geese, Slowdive y Mogwai y los artistas Oklou, Addison Rae, PinkPantheress, Ralphie Choo, Barry B y Father John Misty, entre otros.

La 25 edición del festival, en 2027, se celebrará en el Parc del Fòrum de Barcelona del 3 al 5 de junio.