El Primavera Sound dice que siguió los protocolos de seguridad y devolverá entradas de día del jueves

Decenas de personas durante la primera jornada del Primavera Sound Barcelona 2026, a 4 de junio de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Primavera Sound de Barcelona ha asegurado que siguió "en todo momento" los protocolos de seguridad, y ha anunciado que devolverá el importe de las entradas de día del jueves, tras la alteración y cancelación de conciertos como los de los cabezas de cartel por la lluvia y el viento, informa este viernes en un comunicado.

El festival explica que, sobre las 21 horas del jueves y en alerta amarilla de Meteocat y Aemet, las condiciones meteorológicas obligaron a detener parte de la programación de la jornada "por motivos de seguridad".

La lluvia y las fuertes rachas de viento, que llegaron hasta los 80 kilómetros por hora, forzaron a cancelar la actuación de Alex G en el escenario Revolut (prevista para las 20.50) y a desalojar el espacio de forma temporal, ya que el protocolo de seguridad dicta que con rachas tan fuertes no es seguro hacer conciertos.

El festival ha explicado que lluvia y el viento hicieron imposible que el equipo de Mac DeMarco pudiera realizar el montaje a tiempo en el escenario Occident (previsto para las 21.55), llevando también a la cancelación de su actuación por no poderse cumplir las condiciones de seguridad.

Los escenarios Cupra, Schwarzkopf y Port siguieron con su programación prevista, pudiéndose celebrar los conciertos de Oklou, Father John Misty, Agriculture y Skullcrusher, y posteriormente el resto de la programación, mientras que los escenarios Plenitude, The Levi's Warehouse y Cupra Pulse.

Ha asegurado que trabajó junto a los equipos de Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal para que las actuaciones de los escenario Estrella Damm y Revolut pudieran retomarse a lo largo de la noche, y comunicó que la de Massive Attack se iniciaría a las 0.30, siendo esta tanto la intención del Primavera Sound como de la banda.

Sin embargo, ha asegurado que la lluvia y especialmente el viento persistieron en la zona de los dos escenarios, imposibilitando finalmente por "razones de seguridad" las actuaciones de Massive Attack y Bad Gyal en el Estrella Damm y de Doja Cat en el Revolut.

El festival ha explicado que al ser los dos escenarios más expuestos a la lluvia y al viento por su ubicación y su tamaño, los motivos derivados de las condiciones meteorológicas "no garantizaban la seguridad para retomar la actividad en ambos pese a los esfuerzos realizados".

NINGÚN INCIDENTE GRAVE

"Entendemos y compartimos la frustración y la tristeza del público ante esta situación, que no es la que deseábamos para la primera jornada. La organización siguió en todo momento los protocolos de seguridad establecidos y priorizó ante todo la seguridad de público, artistas y trabajadores", ha subrayado el festival.

Ha añadido: "Agradecemos al público asistente su comprensión y confirmamos que, a pesar de la situación, no hubo ningún incidente grave".

El festival ha asegurado que el lunes se detallará la operativa de devolución de entradas de día del jueves, cuyo importe se devolverá, y ha dicho que el festival abrirá la tarde de este viernes sus puertas con total normalidad para dar comienza a la segunda jornada, con The Cure como principal cabeza de cartel.