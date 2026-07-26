El primer Barts Festival en el Poble Espanyol de Barcelona cierra con más de 68.000 asistentes

Imagen de un concierto de la primera edición del Barts Festival en el Poble Espanyol de Barcelona - BARTS FESTIVAL

BARCELONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Barts Festival celebrada en el Poble Espanyol de Barcelona entre el 28 de junio y el 25 de julio ha cerrado con más de 68.000 asistentes, logrando una ocupación media del 70% en el conjunto de su programación, informan en un comunicado este domingo.

La edición ha destacado por su capacidad de "hermanar en un mismo espacio a grandes leyendas internacionales", fenómenos del pop urbano, los ritmos latinos o el indie y la música de autor en un total de 20 noches de conciertos.

El festival ha destacado los llenos conseguidos en cinco de sus citas: Joan Dausà; el rock eléctrico de ZZ Top; el espectáculo de salsa de Rubén Blades; la fiesta vallenata del artista colombiano Silvestre Dangond y el cierre de este sábado de Morrissey.

También destacan los conciertos de BEAT, M-Clan, María Becerra, Belle and Sebastian, Lax'n'Busto o Babasónicos, señalando que, con este cartel, el festival ha logrado reunir a un público multigeneracional, "devolviendo a la ciudad el espíritu abierto y ecléctico de la mítica sala Barcelona Arts on Stage (Barts), origen y ADN del proyecto".

La organización ha valorado "muy positivamente" la respuesta del público hacia un modelo de festival que defienden que huye de la saturación de los macroeventos y apuntan que ya comienzan a trabajar en la próxima edición.