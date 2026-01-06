El primer premio de 'El Niño' cae en Barcelona, Cornellà, El Prat y otras localidades catalanas

BARCELONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño', con el número 6.703, se ha vendido en administraciones de Barcelona ciudad, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat (Barcelona) y otras localidades catalanas.

Está dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado, y ha tocado también en Terrassa, Rubí, Sabadell (Barcelona) y Salou (Tarragona).

Además, también han sido agraciados los que han comprado este número por web en establecimientos de Terrassa y Mataró (Barcelona).