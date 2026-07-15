La princesa Leonor y la infanta Sofía visitan el yacimiento de Empúries (Girona) junto a jóvenes

La infanta Sofía y la princesa Leonor durante la visita- GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

Los Reyes se unirán a ellas para reunirse con el Consejo Asesor Joven de la Fundación Princesa de Girona

SANT MARTÍ D'EMPÚRIES (GIRONA), 15 (EUROPA PRESS)

La princesa Leonor y la infanta Sofía han visitado este miércoles por la mañana el yacimiento arqueológico de Empúries (Girona) junto a jóvenes de los programas de la Fundación Princesa de Girona.

Han llegado al yacimiento sobre las 12.15 horas y la visita se enmarca en los Premios Princesa de Girona 2026, que se entregaron este martes en una gala en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Han estado acompañadas por la directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) Empúries, Mònica Borrell, y la directora técnica, Marta Santos.

Leonor y Sofía han descubierto las ruinas junto a jóvenes de los programas de la Fundación procedentes de Girona, Barcelona y Lleida; jóvenes arqueólogos que trabajan en el yacimiento, así como 3 premiados de este año: Gemma Blasco, Hatim Azahri y Patricia Aymà.

Durante el recorrido, guiadas por el arqueólogo Joaquim Tremoleda, han podido conocer de cerca el yacimiento, el único de la Península Ibérica situado ante el mar Mediterráneo y donde se pueden apreciar restos de un enclave colonial griego y de una ciudad romana, y también visitarán el espacio museístico.

CIUDAD GRIEGA Y ROMANA

En el yacimiento se encuentran dos ciudades: Emporion, fundada por los griegos en el siglo VI a.C. y la única ciudad griega que se conserva en la Península, y Emporiae, construida en el siglo I a.C. sobre los restos de una instalación militar anterior.

Según explica la Fundación, la visita se enmarca en la voluntad de esta institución de dar a conocer un espacio "emblemático y patrimonial" de la provincia de Girona.

Tras este recorrido, la princesa y la infanta se unirán a los reyes Felipe VI y Letizia para asistir a la presentación de las conclusiones del Consejo Asesor Joven (CAJ) de la fundación, tras lo que se harán una fotografía de familia con el CAJ y premiados.