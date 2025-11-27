El principal sospechoso del crimen de Helena Jubany declara este viernes en Sabadell

Archivo - El hermano de Helena Jubany, Joan Jubany, y el abogado Benet Salellas al salir de los Juzgados de Sabadell (Barcelona) - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell (Barcelona) que investiga el crimen de Helena Jubany, asesinada en diciembre de 2001, tomará declaración este viernes a Santiago Laiglesia, el principal sospechoso para la familia.

La instructora ordenó su citación después de que la Policía Nacional hallara ADN compatible con el suyo en el jersey que la joven llevaba puesto la noche en la que fue asesinada.

En un informe de 14 páginas al que tuvo acceso Europa Press, la policía explicó que en una mezcla extraída de un frotis en la zona lateral izquierda inferior del jersey se hallaron coincidencias compatibles con el perfil genético de este investigado.

Esto "significa que es aproximadamente 26 billones de veces más probable que la mezcla encontrada" presente estos alelos si procede de Santiago Laiglesia y otras personas, que si procede de personas cualesquiera de la población española escogidas al azar.

OTRO INVESTIGADO

En diciembre de 2021, cuando faltaban horas para que prescribiera el caso para las personas que nunca habían sido investigadas, el juez que entonces instruía la causa imputó a otro sospechoso del entorno de Jubany: Xavi Jiménez.

Lo acordó después de que una pericial caligráfica de la Policía Nacional avalara que Jiménez pudo ser el autor de una parte de los mensajes anónimos que Jubany recibió en los meses previos al asesinato y que iban acompañados de bebidas adulteradas con benzodiacepinas.

EL CRIMEN

La periodista y bibliotecaria, de 27 años, fue arrojada desde la azotea del número 48 la calle Calvet d'Estrella de Sabadell durante la madrugada del 2 de diciembre de 2001.

Su cuerpo fue hallado desnudo y con quemaduras en diversas partes, las más importantes en las zonas correspondientes a su ropa interior.

Tras la investigación --y el suicidio de la novia de Laiglesia, Montse Careta, en prisión provisional-- el caso quedó sobreseído en 2005.

No fue hasta 2020 cuando otro instructor ordenó la reapertura de las actuaciones respecto a Santiago Laiglesia pero, en marzo de 2021, el juzgado de Sabadell archivó la causa por segunda vez.

Unos meses más tarde, en mayo de 2021 se ordenó la reapertura para analizar el disco duro del ordenador de Helena Jubany y, en diciembre de ese mismo año, se produjo la imputación de Xavi Jiménez, que prestó declaración en abril de 2022 y se limitó a responder a preguntas de su abogado.