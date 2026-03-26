Prisión para 4 de los 15 detenidos el lunes en Catalunya por tráfico de armas y drogas

Agentes de los Mossos d'Esquadra se lleva a un detenido durante un operativo policial contra el tráfico internacional de armas y drogas, a 23 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El titular de la plaza 2 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Tortosa (Tarragona) ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para 4 de los 15 detenidos el pasado lunes en Catalunya en un dispositivo contra el tráfico internacional de armas y drogas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

El juez ha acordado la libertad provisional para 9 de ellos, aunque con medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias en el juzgado, mientras que a los otros 2 se les ha prorrogado la detención hasta este jueves.

Se les atribuyen delitos de organización criminal, falsedad documental, delito contra la salud pública y tráfico de armas y la red, vinculada a la mafia turca, importaba armas de fuego y exportaba marihuana a otros países.

El operativo policial de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Europol contra el tráfico internacional de armas y drogas se saldó el lunes con 15 detenidos en Catalunya, 2 en Andalucía y 3 en Bulgaria, así como 6 investigados en Grecia, y la intervención de diversas armas, dinero en efectivo y drogas.

Las entradas y registros en Catalunya se practicaron en Teià, Barcelona, Mataró, Sabadell, Tordera (Barcelona) y Lloret de Mar (Girona) y, en cuanto a Andalucía, los 2 arrestos se efectuaron en Málaga.