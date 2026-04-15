Prisión para los 2 compañeros de piso del hombre que murió al caer por un patio de luces en Lleida

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza 1 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Lleida ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos compañeros de piso que fueron detenidos este domingo por su presunta relación con la muerte de un hombre que murió al caer por el patio de luces del edificio.

Según informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, la causa está abierta por los delitos de homicidio, lesiones y omisión del deber de socorro.

Los hechos se produjeron el domingo a mediodía y la víctima falleció de madrugada en el Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense tras ser trasladada en estado muy grave.

Por ello, los Mossos abrieron una investigación para esclarecer las causas del suceso.

La investigación seguirá en la plaza 1 al ser competente por la fecha de los hechos.