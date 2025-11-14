Prisión provisional para 6 detenidos vinculados a una red de estafas inmobiliarias

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El TSJC es el máximo órgano del poder judicial en la comunidad autónoma española de Cataluña, teniendo su sede en Barcelona. E
Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El TSJC es el máximo órgano del poder judicial en la comunidad autónoma española de Cataluña, teniendo su sede en Barcelona. E - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 14 noviembre 2025 14:08

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado número 6 de Figueres (Girona) ha decretado prisión provisional para seis de los detenidos vinculados a una red criminal que estafó 1.200.000 euros a través de operaciones inmobiliarias, y que los Mossos d'Esquadra desarticularon este martes con un total de 22 arrestados en Catalunya y Sevilla.

La causa está abierta por un delito de falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

Por otro lado, tres de los detenidos están en libertad con medidas cautelares.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado