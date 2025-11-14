Prisión provisional para 6 detenidos vinculados a una red de estafas inmobiliarias

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El TSJC es el máximo órgano del poder judicial en la comunidad autónoma española de Cataluña, teniendo su sede en Barcelona. E - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado número 6 de Figueres (Girona) ha decretado prisión provisional para seis de los detenidos vinculados a una red criminal que estafó 1.200.000 euros a través de operaciones inmobiliarias, y que los Mossos d'Esquadra desarticularon este martes con un total de 22 arrestados en Catalunya y Sevilla.

La causa está abierta por un delito de falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

Por otro lado, tres de los detenidos están en libertad con medidas cautelares.