Prisión provisional sin fianza para 3 de los detenidos en los disturbios del 11N en Barcelona

Escaparate de una tienda vandalizado en el centro de Barcelona, a 12 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de instancia de Barcelona ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para 3 de los detenidos durante los disturbios de la huelga del 11 de noviembre en Barcelona.

El tribunal ha recibido este viernes un total de 26 detenidos por hechos relacionados con la jornada del pasado 11 de noviembre, informa en un comunicado.

El resto de detenidos han quedado en libertad con comparecencias y a disposición de las plazas judiciales correspondientes, y las causas están abiertas por delitos de daños, atentado y desordenes públicos, entre otros.

El jueves, los juzgados de instrucción de Barcelona decretaron libertad provisional para 16 de los 52 detenidos vinculados a los incidentes del miércoles.

A 7 de ellos se les impuso la medida cautelar de prohibición de acudir a manifestaciones.