Prisión provisional sin fianza para los padres del bebé muerto de Santa Bàrbara (Tarragona)

Archivo - Fachada del Palau de Justícia, sede del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) - EUROPA PRESS - Archivo

TARRAGONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez titular de la plaza de Amposta (Tarragona) ha acordado este viernes prisión provisional, comunicada y sin fianza para los padres del bebé cuyos restos se encontraron en el domicilio familiar en Santa Bàrbara (Tarragona).

La causa queda abierta por presunto delito de homicidio, y el juez también ha acordado suspender la patria potestad, informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) en un comunicado.

Los padres fueron detenidos en la Estació del Nord de València el pasado miércoles, y los restos óseos se encontraron el jueves en el domicilio de la pareja.