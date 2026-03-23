Prisión provisional para una pareja por presunta agresión sexual y maltrato a su bebé en Barcelona

Archivo - Vista de la fachada de la Ciutat de la Justicia en BarcelonA - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona acordó el pasado viernes el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para una pareja por presuntamente maltratar y agredir a su bebé en Barcelona.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado este lunes de que al hombre y a la mujer se les atribuyen presuntos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual a su hijo, un bebé de poco más de un mes.

El bebé se encuentra bajo la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (Dgppia).