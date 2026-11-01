Prisión provisional para un presunto "ideólogo" de los disturbios del 24 de octubre en Barcelona

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para un detenido como "ideólogo a través de redes de un grupo organizado" presuntamente relacionado con los altercados del 24 de octubre en Barcelona, impulsados por el grupo 'Blocus'.

El magistrado ha considerado "indicios de conspiración para cometer desórdenes y grupo criminal", ha informado este domingo el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en una publicación en X recogida por Europa Press.

El sábado se acordó el internamiento en régimen cerrado para el menor detenido el jueves en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) por su presunta vinculación con 'Blocus'.