Profesorado de una escuela de Balaguer (Lleida) protesta contra una presunta agresión a un docente

LLEIDA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Profesorado de la escuela Àngel Guimerà de Balaguer (Lleida) y sindicatos educativos se han concentrado este miércoles por la mañana ante el centro educativo en protesta contra una presunta agresión de un padre a un docente, informan fuentes sindicales a Europa Press.

Se han concentrado unas 50 personas y el sindicato educativo mayoritario, Ustec·Stes, ha criticado la pérdida de educadores sociales y técnicos de integración social en centros educativos, como este de Balaguer, que es de "máxima complejidad".

Por otro lado, CGT Ensenyament ha expresado su apoyo al maestro y cree que es una "muestra intolerable de la tensión que se viven en los centros educativos y que evidencia la falta de recursos y la desprotección del personal docente y de apoyo educativo", e insiste en que no es un caso aislado.

Fuentes de la Conselleria de Educación y FP han explicado a Europa Press que este lunes "hubo una presunta agresión aislada por parte de una familia hacia un docente" de la escuela Àngel Guimerà de Balaguer.

Han afirmado que la inspección de educación y la dirección de los Servicios Territoriales, junto con el Ayuntamiento de Balaguer, "están abordando el caso y trabajando para mantener la normalidad de funcionamiento del centro".