El programa CaixaProinfancia acompaña a más de 20.000 niños en Catalunya en el nuevo curso escolar

Un niño usuario del programa CaixaProinfancia con material escolar nuevo - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa CaixaProinfancia de Fundación La Caixa acompaña a más de 20.000 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Catalunya en el inicio del curso escolar 2026-27, a los que ofrece apoyo socioeducativo y ayudas para favorecer la igualdad de oportunidades.

En un comunicado este lunes, Fundación La Caixa ha explicado que este programa acompaña durante todo el curso escolar a niños, niñas y adolescentes de cerca de 13.500 familias en situación de vulnerabilidad en Catalunya.

CaixaProinfancia ofrece apoyo educativo, atención psicológica y logopédica, actividades de ocio y tiempo libre y talleres familiares, además de ayudas para cubrir necesidades básicas, como alimentación e higiene infantil, material escolar y productos como gafas y audífonos.

KITS DE MATERIAL ESCOLAR

Con motivo del inicio de curso, también se entregan de kits de material escolar adaptados a las distintas etapas educativas para "aliviar el gasto de las familias y facilitar la vuelta a las aulas", con una mochila y material básico en función de la edad.

El subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha explicado que el objetivo es que todos los niños y niñas puedan empezar el curso con los recursos y el acompañamiento que necesitan para aprender y desarrollarse.

"Ese apoyo a la infancia es clave para romper el círculo de la pobreza y generar más oportunidades de futuro", ha añadido.

RED DE ENTIDADES

En toda España, el programa acompaña a cerca de 67.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad a través de una red de 475 entidades sociales que trabajan junto a centros educativos y administraciones públicas.

Fundación La Caixa ha destacado que uno de cada tres niños crece en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, por lo que CaixaProinfancia presta atención a factores como las dificultades de aprendizaje, el malestar emocional y las carencias materiales.

El 84,7% de los participantes en este programa obtiene el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 2,6 puntos por encima de la media nacional.

Actualmente, CaixaProinfancia actúa en 155 municipios de España a través de 475 entidades y cuenta con un presupuesto anual cercano a los 82 millones de euros.