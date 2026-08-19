Un programa del Govern permite a 1.181 estudiantes visitar empresas de sectores "masculinizados"

Archivo - La consellera de Igualdad de la Generalitat, Eva Menor, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa '+Dones +Futur: despertem vocacions', impulsado por la consellería de Igualdad y Feminismo del Govern, ha permitido a 1.181 estudiantes visitar empresas de sectores "tradicionalmente masculinizados".

Desde que se puso en marcha la iniciativa, en el curso 2023-2024, se han hecho 49 visitas a compañías y entidades de los ámbitos tecnológico, industrial y de innovación, ha informado este miércoles el ejecutivo catalán en un comunicado.

"Es muy importante tener referentes para poder soñar con un futuro libre de estereotipos", ha afirmado la consellera de Igualdad, Eva Menor.

El proyecto cuenta con 76 centros educativos inscritos y 43 empresas interesadas en ofrecer visitas, que se reprenderán en el curso 2026-2027.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia 'Catalunya territori coeducador, con la que el Govern pretende "extender la coeducación a los diferentes espacios donde niños, adolescentes y jóvenes crecen, aprenden y se relacionan".

Entre las líneas de trabajo futuras del proyecto se encuentra el impulso de la relación con empresas y oficios del sector primario, como los vinculados con la alimentación o la sostenibilidad.