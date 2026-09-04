El programa de sensibilización Healthy Lungs for Life impulsa actividades en Barcelona

Archivo - Las torres de las Tres Chimeneas de Sant Adrià del Besós desde el Mirador de Torre Baró (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa Healthy Lungs for Life, de la European Lung Foundation y la European Respiratory Society, impulsará en Barcelona un programa de actividades de sensibilización sobre salud pública "en favor de un aire más limpio y unos pulmones más sanos".

Este domingo, de forma abierta a la ciudadanía en la plaza Universitat de Barcelona, se realizarán pruebas gratuitas de función pulmonar y se ofrecerán consejos sobre cómo reducir los riesgos derivados de la contaminación, informan los organizadores en un comunicado.

Healthy Lungs for Life también colaborará con escuelas de toda Barcelona, buscando que niños y jóvenes aprendan a proteger sus pulmones desde una edad temprana a través de sesiones interactivos.

El programa de Barcelona se celebra en paralelo al congreso del Congreso de la European Respiratory Society, que se celebra en la ciudad, y cuenta con la colaboración del Instituto de Salud Global de la Fundación La Caixa; la Universitat de Barcelona; el Barcelona Convention Bureau; la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, y las asociaciones Asma y Alergia, Lovexair, Fenaer y Apepoc.

En el congreso, los doctores Pedro Vidau y Rocío Martín Galán, del Hospital de Valladolid, presentarán datos que muestran que cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO2) se asocia con un aumento del 6-9% en visitas a urgencias relacionadas con el asma en adultos de 50 años o menos.