Prohibido el baño en las playas de L'Ametlla de Mar (Tarragona) por una mancha "viscosa" en el mar

Prohibido el baño en las playas de L'Ametlla de Mar (Tarragona) por una mancha "viscosa" en el agua - PROTECCIÓ CIVIL

TARRAGONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha prohibido el baño en todas las playas de L'Ametlla de Mar (Tarragona) por la presencia de una mancha "viscosa" en el agua este viernes por la mañana.

Lo hace por "precaución" para determinar el origen de las manchas y analizar muestras, informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El cuerpo ya avisó este jueves por la tarde de la presencia de una mancha "grande" y viscosa de color blanco en el mar, cercana a la arena, en la zona de la playa de Pixavaques de la localidad tarraconense.