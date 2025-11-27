Projecte Home Catalunya cumple 30 años con más de 35.000 personas atendidas

Archivo - Un instante de una sesión de un centro terapéutico de Projecte Home Catalunya - PROJECTE HOME CATALUNYA - Archivo

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Projecte Home Catalunya ha cumplido 30 años de vida este jueves trabajando en favor del tratamiento, la prevención y la sensibilización de las adicciones en Catalunya y, durante estas tres décadas, la entidad ha atendido a 35.239 personas.

Un total de 105.618 personas han participado a lo largo de los 30 años en los distintos programas de prevención de las adicciones que ha contado con la colaboración de 273 trabajadores y el "apoyo" de 1.397 voluntarios, centrándose en un enfoque integral sobre los distintos ámbitos de la vida de los atendidos, informan en un comunicado.

Durante estas décadas, el perfil de los atendidos ha cambiado "según los hábitos y patrones de consumo de la sociedad": la entidad nació para dar respuesta, principalmente, a la crisis de la heroína de los años 80 y 90, llegando a atender en 1996 el 79% de casos por heroína.

En 2005, en cambio, la cocaína era ampliamente la sustancia mayoritaria, con un 75% de los casos, mientras que en 2015 el 45% de personas atendidas fue por consumo de alcohol --la cocaína se situaba en el 41% de los casos-- y, actualmente, se han vuelto a intercambiar las posiciones entre la cocaína (45%) y el alcohol (40%).

Para los próximos años, Projecte Home Catalunya tiene el reto de trabajar para mejorar la atención que ofrece a las más de 1.700 personas que atiende cada año a través de sus programas y servicios de atención y tratamiento y, para ello, remarcan la necesidad de reforzar el trabajo con las familias de las personas con adicciones, un elemento "clave" en el proceso de rehabilitación.