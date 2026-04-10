El Projecte Rossinyol cumple 20 años de mentoría lingüística a alumnos recién llegados a Catalunya

Cartel de la iniciativa - POLÍTICA LINGÜÍSTICA

GIRONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Projecte Rossinyol de la Universitat de Girona (UdG), con el apoyo de la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat, ha cumplido 20 años de mentoría lingüística universitaria a alumnos recién llegados a Catalunya, informa el departamento en un comunicado este viernes.

La iniciativa apareja estudiantes universitarios voluntarios con alumnos de origen extranjero de Primaria y ESO, y ha celebrado 20 años de actividades en las comarcas gerundenses con un acto conmemorativo en la plaza de Sant Domènec de Girona

En el acto, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha puesto en valor la trayectoria del proyecto: "Dos décadas contribuyendo a la integración lingüística, cultural y académica, a la cohesión social y a la igualdad de oportunidades".

Ha puesto de relieve el papel transformador que ejerce la mentoría en las trayectorias del alumnado recién llegado, ya que "acompaña a estos chicos y chicas en el aprendizaje de la lengua, ayuda que se la hagan suya, los empodera lingüísticamente y les ofrece referentes".

El Projecte Rossinyol se articula a través de parejas de mentoría, que se encuentran semanalmente durante 10 meses en sesiones de 3 horas, y a lo largo de su trayectoria ha llegado a 20 municipios de comarcas de Girona --como Salt, Figueres, Palamós o Lloret de Mar-- y han participado 1.986 mentores y 2.002 mentorados.