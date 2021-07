Prometeu Edicions publicará en 2022 el teatro experimental de Tennessee Williams

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Prometeu Edicions mantendrá su apuesta por el teatro y publicará en 2022 en edición bilingüe catalán-inglés 'Teatre maleït' de Tennessee Williams, dos volúmenes en los que se rescatarán siete piezas del dramaturgo norteamericano en las que apostó por la experimentación y se alejó de la comercialidad.

En rueda de prensa este jueves, el director del sello, Xavier Arola, ha explicado que con la publicación de Williams quieren seguir reivindicando "aquel teatro con una vertiente más experimental e íntima".

La traducción al catalán de 'Teatre maleït' ha ido a cargo del dramaturgo y traductor Marc Rosich, quien ha explicado que la mayoría de las obras del volumen no habían sido traducidas a esta lengua.

Ha explicado que las obras recogidas en el primer volumen --'Camino Real', 'Orpheus descending' y 'Suddenly Last Summer'-- son piezas experimentales que escribió en paralelo a sus grandes melodramas, y que el segundo -'The milk train doesn't stop here anymore', 'In the bar of a Tokio hotel', 'Vieux Carré' y 'Clothes for a Summer hotel'-- son obras "crepusculares" posteriores a 'La noche de la iguana', su último éxito comercial.

Arola ha explicado que el sello, que inició su andadura en 2017 con poesía y teatro, apuesta por obras y autores que entienden la literatura "más allá de los cánones", y ha recordado que se inició con 'Del desig' y 'Narrativa obscena' de la poeta y dramaturga brasileña Hilda Hilst.

Posteriormente, el sello ha editado 'Si poc cobrem, res pagarem!' de Dario Fo; dos volúmenes con el teatro de Natalia Ginzburg; 'Deliri d'amor' de Alda Merini; 'Antologia poètica' de Paulo Leminski', y dos volúmenes con el teatro del británico Joe Orton --cuyo segundo volumen se publicará en septiembre--.

Rosich también ha sido el encargado de la traducción de las obras de teatro de Orton, al que ha visto como heredero de la comedia de Oscar Wilde, y del que ha destacado su crítica a la doble moral británica de los años 60 y su uso del lenguaje.