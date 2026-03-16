Propietarios catalanes tildan la ley de alquiler de temporada y habitaciones de "inconstitucional"

La directora general de Som Habitatge, Anna Puigdevall. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unió de Propietaris de Catalunya (Som Habitatge) ha defendido que la ley catalana 11/2025 sobre el alquiler de temporada y habitaciones es "inconstitucional" desde el punto de vista tanto desde el punto de vista del derecho civil como administrativo.

Así lo ha explicado la presidenta de la entidad, Núria Garrido, este lunes, durante la presentación de dos informes sobre la ley encargados a dos catedráticos, y que ha contado también con la presencia de la directora general de Som Habitatge, Anna Puigdevall, y los profesores Sergio Nasarre y Joan Manuel Trayter.

"Nosotros queremos ser la solución y participar en un mercado equilibrado justo para las dos partes, y a la vez también hemos pensado que con la nueva normativa debería estudiarse correctamente el rigor técnico de la misma", ha explicado Garrido.

MERCADO DE VOTOS

En esta línea, Puigdevall ha reclamado "rigurosidad" a la hora de elaborar las leyes de vivienda, que defiende actualmente están atacando a los propietarios, y que no se conviertan en un "mercado de votos políticos".

La entidad también ha afirmado que pondrá ambos informes a disposición de todos los partidos políticos, el Govern y asociaciones que estén interesados para que "actúen en función de lo que puede hacer cada uno", ha explicado Puigdevall, que ha confirmado que ya se han reunido con el Partido Popular, que ya expresó su intención de recurrir la legislación.

"Pedimos que se legisle más a favor de que haya un mercado de vivienda más que legislar en contra de propietarios e inversores, que es un poco lo que estamos viendo ahora", ha añadido la directora general de Som Habitatge.

DERECHO CIVIL

El primer informe destaca "problemas de inconstitucionalidad graves" desde el punto de vista del derecho civil en términos de incompatibilidad jurídica y técnica, como la equiparación de las residencias habituales, que cuentan con protección legal y se definen por ser de carácter estables y dignos, con los temporales y de habitaciones.

"Si todos los organismos internacionales y la naturaleza humana dicen que la vivienda debe dar dignidad y estabilidad a la persona, que una ley establezca que los alquileres de temporada y habitacionales son como los de vivienda, es incorrecto por definición. Los de temporada no dan estabilidad y los de habitación no dan ni estabilidad ni dignidad", ha explicado Nasarre.

También ha destacado que modifica el objeto, causa, precio y forma de los contratos de alquiler, estableciendo, entre otros, características que obligan a estos a hacerse por escrito, y la alteración del mercado de la vivienda y de la propiedad privada.

Nasarre ha defendido que el mercado de alquiler temporal y de habitaciones era anecdótico hace una década, pero que una sucesión de leyes, tanto españolas como catalanas, han ido expulsando a la población del mercado residencial al temporal.

DERECHO ADMINISTRATIVO

El segundo informe se centra en las características técnicas de la ley catalana, como la creación de un cuerpo de un centenar de inspectores previsto por la normativa.

Trayter ha destacado que esta no concreta la capacidad técnica que se requerirá a estos inspectores, los poderes exactos otorgados o las medidas cautelares que podrán instaurar.

Además, también resalta que la normativa se ha articulado en base a normas urbanísticas y no civiles, lo que está tensionando otro tipo de espacios como los equipamientos comunitarios.

2 AÑOS TOPE DE ALQUILER

Puigdevall también ha valorado que el tope del precio del alquiler, aprobado hace ahora dos años, ha disminuido la oferta de vivienda en alquiler y reducido su calidad.

"Poner una media significa que todos los que están por debajo de la medida automáticamente van a subir hasta la media, y todos los que están por encima, que son inmuebles que realmente están en mejores condiciones, que son de mejor calidad, lo que han hecho ha sido salir del mercado y se han ido a la compraventa, porque nadie va a alquilar perdiendo dinero", ha explicado la directora de la entidad.