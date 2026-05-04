La prospección geofísica no detecta la fosa franquista de Reus (Tarragona)

Prospección con georadar en la zona en la que se cree que hay una fosa franquista en Reus (Tarragona) - CONSELLERIA DE JUSTICIA

TARRAGONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La prospección geofísica en la calle Jacint Barrau de Reus (Tarragona) no ha detectado ningún indicio del pozo de la antigua fábrica de Pich i Aguilera, donde diversas fuentes sitúan una fosa con posibles restos de víctimas de la represión franquista, ha informado la Conselleria de Justicia en un comunicado este lunes.

La intervención fue efectuada el 31 de marzo por parte de la Direcció General de Memòria Democràtica, con la colaboración del Ayuntamiento de Reus y del Institut Baix Camp y, tras el resultado, la Generalitat y el consistorio descartan, por ahora, realizar una intervención arqueológica.

Ambas administraciones se comprometieron a verificar dos posibles ubicaciones planteadas en diciembre por el Arxiu Municipal: las hipótesis las situaban cerca de la calle de Jacint Barrau y se han analizado con técnicas no invasivas, y la complejidad del entorno, con servicios urbanos y equipamientos próximos, han llevado a descartar por el momento la excavación del espacio.

Aun así, la Generalitat y el Ayuntamiento mantienen su compromiso de atender a nuevos indicios que permitan situar la fosa en otros puntos y de continuar con la búsqueda y, paralelamente, se prevé señalizar el espacio para preservar la memoria de los hechos.

TESTIMONIO DE UN VECINO

Fue en 2001 cuando el vecino de Reus, Antoni Batlle i Mas, dejó constancia de la existencia de una posible fosa en un pozo situado entre la antigua Escola del Treball y la fábrica de tejidos Pich i Aguilera, detrás del antiguo Hospital de Sant Joan.

Según su testimonio, en 1951 un pariente suyo bajó al pozo para realizar unos trabajos de comprobación del estado freático y descubrió amontonados decenas de cuerpos, motivo por el que las autoridades de la fábrica ordenaron que se tapiase.

La hipótesis más probable es que los cuerpos correspondan a víctimas de la represión franquista en Reus durante los primeros meses de la postguerra.