Protecció Civil activa la alerta por inundaciones en Girona y Barcelona para el martes por la tarde

Archivo - Crecida del río Onyar, a su paso por el centro de Girona, a 20 de enero de 2026 - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan especial de emergencias por inundaciones (Inuncat) a partir del martes a mediodía en las comarcas del Ripollès, la Garrotxa (Girona) y Osona (Barcelona).

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha alertado de que las lluvias podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos y podrían ir acompañadas de tormenta y, localmente, de piedra, informa el Govern en un comunicado este lunes.

Las precipitaciones también podrían afectar a las comarcas del prelitoral de Barcelona y Tarragona, la Catalunya Central y el extremo sur del país, y podrían ir acompañadas de tormenta y tiempo violento en las comarcas del Solsonès (Lleida), el Berguedà (Barcelona) y la Cerdanya (Girona/Lleida).