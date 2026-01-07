Protecció Civil activa la alerta Ventcat por la previsión de fuertes vientos en el Pirineo

Archivo - Alerta del Ventcat - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta Ventcat por la previsión de fuertes vientos este miércoles en cotas altas del Pirineo, según ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El episodio se intensificará el jueves en el litoral y el prelitoral catalán, y el viernes se extenderá a todo el territorio, por lo que desde Protecció Civil piden "precaución en desplazamientos y actividades de exterior".

Además, han anunciado que ha finalizado la alerta Procicat por frío intenso, por el episodio que ha afectado a Catalunya desde el 5 de enero y por el que un total de 16 municipios han activado sus planes municipales por frío.

Este miércoles, las heladas han sido "casi generales", salvo algunos tramos del litoral, con mínimas de entre -5 y -10ºC en gran parte del interior y en sectores del prelitoral y de -10ºC a -15ºC en el Pirineo.

En el conjunto de Catalunya, la de este miércoles ha sido la madrugada más fría desde el 6 de enero de 2021.