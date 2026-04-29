Protecció Civil activa el Inuncat en Catalunya Central por lluvia este jueves y pide "prudencia"

Archivo - Varias personas caminan con paraguas en Badalona (Barcelona) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha activado este miércoles la alerta del plan Inuncat en base a las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de fuertes lluvias el jueves a partir del mediodía especialmente en las comarcas de la Catalunya Central y ha pedido "prudencia" a la ciudadanía.

Se prevé que la lluvia puede afectar este jueves a partir del mediodía y hasta la noche a varias comarcas de la Catalunya Central y también de Lleida, donde se pueden acumular más de 20 l/m2 en 30 minutos, informan en un comunicado este miércoles.

De entre todas las comarcas afectadas, donde existe mayor probabilidad de superar este umbral es en la comarca del Berguedà y el Lluçanès (Barcelona), donde los chubascos irán acompañados de tormenta y localmente piedra.

Protecció Civil pide "extremar" las precauciones especialmente en la movilidad y actividades al aire libre, y seguir las previsiones meteorológicas.

Señalan que, en caso de fuerte lluvia, se recomienda circular preferentemente por las rutas principales y autopistas, moderar la velocidad y mantener las distancias de seguridad y, en caso de problemas de visibilidad, se debe detener el vehículo y señalizar la posición.