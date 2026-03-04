Protecció Civil activa el Pla Inuncat en fase de alerta al prever más de 100 litros de lluvia

Archivo - Aviso de la prealerta del Inuncat - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la tarde de este miércoles el Pla Inuncat en fase de alerta porque las previsiones indican la llegada de la borrasca Regina que puede provocar acumulaciones de lluvias superiores a los 100 litros.

Ha señalado que el noreste de Catalunya será donde llueva más, pero ha concretado que las precipitaciones comenzarán la mañana de este jueves en les Terres de l'Ebre (Tarragona), según ha explicado el cuerpo en un comunicado.

También ha informado de la posibilidad que haya olas superiores a los 2,5 metros hasta el viernes al mediodía y que se prevé rachas "fuertes" de viento de más de 72 kilómetros por hora en las veguerías de Camp de Tarragona, Penedès y Barcelona.

Por todo ello, Protecció Civil ha recomendado "extremar las precauciones, seguir las previsiones meteorológicas y no ponerse en riesgo".

"Sobre todo es necesario alejarse de ríos, rieras y barrancos, aunque no esté lloviendo ahí, y en ningún caso cruzarlos pese a que lleven muy poca agua", ha añadido.