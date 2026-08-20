Protecció Civil activa el plan Inuncat en Catalunya ante la previsión de fuertes lluvias

Archivo - Vecinos de Barcelona pasean bajo la lluvia durante el temporal, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). La alerta se ha enviado en "previsión de olas importantes hasta el miércoles" y han pedido extremar las precauciones, respeta - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este jueves por la tarde el plan Inuncat en fase de alerta ante la previsión de fuertes lluvias en las próximas horas en Catalunya, especialmente entre el viernes por la noche y el sábado por la mañana.

En un comunicado, Protecció Civil ha explicado que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) prevé que esta noche se puedan superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en buena parte del territorio, y los episodios pueden ir acompañados de "temporal y de fenómenos de tiempo violento".

Para este viernes, la SMC ha elevado hasta 4 sobre 6 el grado máximo de peligro por intensidad de lluvia, y se podrán superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en diversos puntos del litoral, prelitoral, Catalunya central y noreste, y por la noche las lluvias intensas se concentrarán especialmente en el litoral y el prelitoral sur.

El sábado de madrugada y por la mañana se mantiene el grado máximo de peligro de 4 sobre 6 en el litoral y prelitoral sur, y se prevé que la lluvia vaya acompañada de tormenta y que en Tarragona se acumulen más de 60 litros por metro cuadrado en tres horas entre el viernes por la noche y las primeras horas del sábado.

INCIDENCIAS

El teléfono de emergencias 112 ha recibido este jueves 109 llamadas por 66 incidentes relacionadas con la lluvia, y en la demarcación de Barcelona se han concentrado 99 llamadas, seguido de Tarragona (7) y de Girona (3).

Por comarcas, el Vallès Occidental ha concentrado más de la mitad de las llamadas (57), seguido del Bages (14) y el Vallès Oriental (10), y los municipios con más llamadas han sido Sabadell (17), Sant Quirze del Vallès (14); Terrassa (10), y Sant Cugat del Vallès (8).

Además, entre las 14.00 y las 19.30 horas los Bombers de la Generalitat han atendido 94 avisos relacionados con fuertes lluvias, tormentas y episodios de viento en diferentes puntos de Catalunya, mayoritariamente por ramas de árboles y otros objetos caídos por el viento.

La comarca donde han realizado más actuaciones ha sido el Vallès Occidental, con más de 40 avisos, la mayoría de ellos concentrados entre las 16 y las 17 horas.