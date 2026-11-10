Protecció Civil y Aeropuerto de Girona simulan un accidente durante un aterrizaje

GIRONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil y el Aeropuerto de Girona-Costa Brava han organizado un simulacro de accidente aéreo durante un aterrizaje para evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia y la efectividad y coordinación de los organismos implicados, informa en un comunicado este martes Aena.

En la simulación han participado tanto los servicios propios del aeropuerto incluidos en el plan de emergencia de la infraestructura como los de la Generalitat, previstos en el Plan Especial de Emergencias Aeronáuticas en Catalunya (Aerocat).

El ejercicio, que ha consistido en la simulación de un accidente aeronáutico que ha ocurrido durante el aterrizaje de un avión procedente de un país de fuera del espacio Schengen, tiene el objetivo así de "minimizar las consecuencias que podrían derivarse de un accidente" de dichas características.