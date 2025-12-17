Protecció Civil confirma una menor intensidad de las lluvias en Tarragona pero pide "prudencia"

TARRAGONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subdirectora general de Coordinación y Gestión de Emergencias de Protecció Civil, Imma Soler, ha confirmado una reducción de la intensidad en las lluvias que este miércoles afectan al Montsià (Tarragona), sin bien ha pedido "prudencia" a la población.

"No podemos bajar la guardia, porque el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) nos ha comentado que puede seguir lloviendo en las próximas horas", ha explicado en declaraciones a 3Cat Info recogidas por Europa Press.

También ha asegurado que desde la Es-Alert enviada a las 17.20 horas, no se ha registrado "ninguna situación con riesgo", si bien el 112 ha recibido varias llamadas por inundaciones de bajos, parkings y de alguna persona con dificultades por que entraba agua en su vehículo.

Ha señalado que sobre las 19.20 hay puntos que siguen acumulando agua, y hay carreteras que siguen cortadas ante la posibilidad de inundación, pero ha descartado que se vuelva a enviar otro mensaje Es-Alert.

Asimismo, ha recomendado "ir con mucho cuidado si se hace algún desplazamiento" por una de las zonas con peligro de inundación una vez finalizada la alerta.