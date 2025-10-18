Protecció Civil desactiva la alerta Inuncat "sin incidencias destacables"

Archivo - Una mujer pasea por una calle con un paraguas. - EUROPA PRESS - DIEGO RADAMÉS - Archivo

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este sábado por la mañana el Pla especial d'emergència per inundacions a Catalunya (Inuncat) "sin incidencias destacables".

En un comunicado explican que el plan se mantiene en fase de prealerta ante la previsión de posibles lluvias este sábado por la tarde que podrían dejar 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, concentradas en el litoral y prelitoral de Barcelona, el Penedès (Barcelona) y el Camp de Tarragona.

La tarde de este viernes Bombers atendió, entre las 17 y las 18.30 horas, 8 servicios por las incidencias causadas por las lluvias en diversos puntos de la comarca del Vallès Occidental (Barcelona).