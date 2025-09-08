Protecció Civil emite un aviso por tiempo violento en 6 comarcas de Barcelona y Tarragona

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha emitido este lunes cerca de las 13.15 horas un aviso por tiempo violento durante las dos próximas horas en 6 comarcas de Tarragona y Barcelona, especialmente en l'Alt Penedès y Anoia, donde el peligro es máximo.

Según informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, alerta de que las lluvias pueden ser especialmente intensas en estas dos comarcas barcelonesas, pero en zonas como Baix Llobregat, Garraf (Barcelona), Baix Penedès y Alt Camp (Tarragona) la intensidad es más baja.

En estos puntos hay posibilidad de que caiga piedra superior a 2 centímetros de diámetros y se produzcan tormentas con vientos de más de 72 kilómetros por hora, por lo que el aviso está activado hasta las 14.48 horas.