Protecció Civil envía Es-Alert a tres comarcas de Tarragona tras rebajarse el peligro por lluvias

TARRAGONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este lunes sobre las 18.50 horas una nueva Es-Alert a los teléfonos móviles de las comarcas de Priorat, Baix Camp y Ribera d'Ebre (Tarragona) tras finalizar el peligro por lluvias intensas que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) había detectado, por lo que finaliza la limitación de movilidad no imprescindible.

Lo ha explicado en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press el subdirector de Programas de Protecció Civil, Sergio Delgado, que ha advertido que todavía hay partes de Catalunya donde puede llover mucho, como en la zona del Empordà (Girona), donde se pueden producir crecidas de ríos y barrancos.

"La situación mejora en general, especialmente en estas comarcas que estaban afectadas por la limitación, pero debemos mantener esta situación de precaución en general durante el día de hoy y mañana en el litoral y prelitoral, especialmente en estos dos extremos (norte y sur)", ha dicho.

En cuanto a los incidentes, Delgado ha subrayado que no ha habido relevantes aunque en diversos puntos del Empordà los ríos han estado al límite, pero ha reconocido que gracias a la tarea preventiva que han hecho los municipios se han cerrado accesos y zonas inundables.

Además, ha concluido que se ha mantenido la seguridad en centros educativos y la recogida de los menores se ha realizado con normalidad: "La gente que no ha podido desplazarse manteniendo esta indicación, en estos momentos ya puede hacer este desplazamiento", ha finalizado.