Protecció Civil envía una ES-Alert al Vallés Oriental y Maresme (Barcelona) por lluvias

Radar de lluvia en Catalunya este lunes sobre las 8 horas
Radar de lluvia en Catalunya este lunes sobre las 8 horas - METEOCAT
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 8:06
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BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha enviado una ES-Alert al Vallés Oriental y Maresme (Barcelona) por lluvias "localmente intensas" durante las próximas dos horas este lunes sobre las 8.02 horas.

Han pedido a la población extremar las precauciones en la movilidad y no acercarse a zonas inundables, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En otro mensaje en 'X', el Meteocat ha advertido de "lluvias intensas en estos momentos" en el litoral y prelitoral catalán según el radar.

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