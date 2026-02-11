Protecció Civil enviará este miércoles un Es-Alert generalizado para informar sobre el viento

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat prevé enviar este miércoles por la tarde un mensaje Es-Alert de forma generalizada ante la llegada de un episodio de viento que afectará a gran parte de Catalunya, especialmente en las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona.

Este miércoles a mediodía sigue reunido el Comité de Emergencias, presidido por la consellera de Interior, Núria Parlon, en el que se están estudiando diversas medidas restrictivas con el objetivo de proteger a la ciudadanía de unas ventadas que pueden ser de "riesgo extremo", han avanzado fuentes de Protecció Civil a Europa Press.

El episodio que se prevé para este jueves es similar al que se produjo en 2014 en la zona del Vallès (Barcelona), y que provocó dos muertes en Terrassa (Barcelona) y decenas de heridos por la caída de árboles, fachadas y diversos destrozos materiales, ya que el viento llegó a alcanzar los 150 km/h.

Por ello, el Es-Alert se programará para enviarse este miércoles por la tarde en el que se advertirá a la población de diversos peligros causados por el viento y se pedirá precaución.

De momento, el teléfono de emergencias 112 ha recibido unas 600 llamadas relacionadas con 500 incidentes por el viento, principalmente por la caída de árboles, a pesar de que no se han producido heridos.

Finalmente, está prevista una comparecencia de Parlon y responsables del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) desde la conselleria de Interior a las 13 horas.