Protecció Civil forma a una treintena de alcaldes de Catalunya en gestión de episodios de riesgo

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BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Direcció General de Protecció Civil de Catalunya y el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) han iniciado este miércoles el primer curso de competencias en protección civil en el ámbito municipal para formar a 30 alcaldes de municipios con población inferior a 20.000 habitantes en gestión de episodios de riesgo y emergencias.

Según explica un comunicado, el objetivo es reforzar la estrategia del Govern de despliegue de la protección civil local ofreciendo apoyo y acompañamiento a los municipios para planificar riesgos y conocer los consejos de autoprotección.

El curso, del que se han beneficiado 30 municipios de todas las veguerías de Catalunya, es pionero en Catalunya y en total contempla tres sesiones hasta el 11 de mayo