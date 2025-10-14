Protecció Civil de la Generalitat rebaja a estado de alerta el plan Inuncat

Dos vehículos arrastrados por las fuertes lluvias en el camping Els Alfacs, en Alcanar (Tarragona) - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Centros escolares, deportivos y sanitarios recuperarán la normalidad el miércoles

TARRAGONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha rebajado el Plan especial de emergencias por Inundaciones de Catalunya (Inuncat) a fase de alerta, activado por las fuertes lluvias en las Terres de l'Ebre (Tarragona) en los últimos días, informa en un comunicado de este martes.

Lo ha hecho tras la reunión del Comité Técnico del plan, celebrada este martes por la tarde en el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat), en la que se ha constatado "la mejora de las condiciones meteorológicas y el buen desarrollo de las tareas de recuperación de la zona afectada".

El miércoles no se mantendrán las medidas restrictivas que entraron en vigor el 13 de octubre, y los centros escolares, deportivos y sanitarios de las comarcas del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta y la Ribera d'Ebre (Tarragona) recuperarán la normalidad.

INCIDENCIAS

Durante el episodio, el teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 19 horas del martes un total de 2.519 llamadas que han generado 2.027 expedientes, la mayor parte en la comarca del Montsià (1.663) y el Baix Ebre (391).

Los Bombers de la Generalitat, en coordinación con Protecció Civil y los ayuntamientos de los municipios afectados, continúan trabajando "intensamente" en las tareas de limpieza y permeabilización de las vías urbanas e interurbanas afectadas.

El Servei Català de Trànsit ha informado que continúan cortadas por inundación la C-12 entre Amposta y Tortosa (Tarragona) y la TV-3443, entre las mismas localidades.