Protecció Civil hará una prueba con alertas a móviles en Girona y Catalunya Central el martes 16

Presentación del simulacro de alertas que se llevará a cabo el próximo miércoles en Girona y comarcas de Catalunya Central

GIRONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat realizará un simulacro el martes 16 de septiembre a las 10 con el envío de la alerta a teléfonos móviles Es-Alert en diversas comarcas de la Catalunya Central y de Girona con un mensaje en catalán, castellano e inglés, informa en un comunicado este miércoles.

Recibirán la alerta móviles que estén en Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès y Selva (Girona), Bages, Berguedà, Osona, parte del Anoia (Barcelona) y Solsonès (Lleida).

La presentación se ha realizado este miércoles en la Delegació del Govern en Girona, donde la directora de Protecció Civil, Marta Cassany, ha destacado que los envíos de alertas ayudan "mucho en caso de emergencia grave" cuando hay que avisar a la población.