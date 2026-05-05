Protecció Civil intensifica la vigilancia en ríos y barrancos de la cuenca del Ebre (Tarragona)

Archivo - Aviso de la prealerta del Inuncat - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

TARRAGONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha intensificado la vigilancia en ríos, rieras y barrancos de la cuenca del Ebre (Tarragona) ante la posibilidad de precipitaciones intensas que se pueden producir este martes por la tarde, informa en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press.

De hecho, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha emitido un aviso amarillo por riesgo de crecida súbita en cauces menores y barrancos de esta zona.

Este lunes por la noche se activó la prealerta del plan Inuncat y se ha pedido a la ciudadanía responsabilidad y precaución, así como no acercarse a zonas inundables.