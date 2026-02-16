Protecció Civil mantiene la alerta por fuerte viento este lunes hasta la madrugada del martes

Trozos de palmeras en el suelo durante el temporal por viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activada la alerta del plan Ventcat ante la previsión de fuertes rachas de viento que se pueden producir hasta la madrugada de este martes, especialmente en la mitad oeste y en el Pirineo, informa en un comunicado.

Concretamente, se pueden superar los 90 km/h en comarcas barcelonesas como l'Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà y Vallès Occidental; en el Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Segrià, Urgell y Val d'Aran (Lleida); en Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà y Tarragonès (Tarragona), así como en la Cerdanya y Ripollès (Girona).

De cara a este martes por la mañana, la previsión indica una disminución progresiva del viento, con una afectación que puede ser más localizada, a pesar de que se pueden producir rachas superiores a 72 km/h en el Pirineo y comarcas del suroeste.

Hasta las 13.00 horas de este lunes, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha recibido 491 alertas, que han generado 473 incidentes, de los cuales 371 han sido informativos y 88 atenciones sanitarias, con 43 trasladados a centros sanitarios.

Por su parte, desde el inicio del episodio hasta las 12 horas el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 1.278 llamadas, principalmente en Barcelona y Tarragona.