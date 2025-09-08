Protecció Civil mantiene la alerta Inuncat por lluvias intensas hasta el mediodía del martes

Archivo - Cielo nublado en la ciudad de Barcelona, a 30 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activado en fase de alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) hasta el martes a mediodía, ha informado en un comunicado.

En las próximas horas se pueden registrar precipitaciones fuertes, localmente de intensidad "torrencial", en las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona), donde este lunes se ha enviado un mensaje Es-alert a los teléfonos para que la población extreme las precauciones y evite desplazamientos innecesarios.

Además de la intensidad de lluvias, se mantiene el aviso por acumulación de agua, que puede superar los 100 l/m2 en 24 horas en estas comarcas.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 19.00 horas un total de 46 llamadas, en su mayoría procedentes del Alt Penedès (8) y el Baix Llobregat (7), en la provincia de Barcelona.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han recibido menos de una decena de avisos --en su mayoría por pequeñas inundaciones-- y han hecho actuaciones de vigilancia y supervisión en puntos inundables y zonas con posibilidad de acumulación de agua y de primera línea de costa, así como revisiones de rieras y barrancos.