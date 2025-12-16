Protecció Civil pide "mucha prudencia" en cuatro comarcas de Barcelona por tormentas intensas

Archivo - Fotografía de recurso de lluvias - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil pide "mucha prudencia" por una línea de tormentas que afecta este martes por la tarde a las comarcas del Barcelonès, el sur del Maresme, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental (Barcelona), informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En concreto, pide mucha prudencia en "desplazamientos, sobre todo cerca de ríos, torrentes y zonas inundables" en estas cuatro comarcas de Barcelona.

Además, Protecció Civil mantiene activado el Inuncat en fase de prealerta por fuertes lluvias.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han informado en un mensaje en 'X' de que hasta las 16.00 horas de este martes se han recibido 80 avisos relacionados con estas tormentas.

La mayoría de los avisos se han registrado en la Región Metropolitana Norte de Barcelona (63), 24 de ellos en Badalona y 18 en Sabadell, debido a inundaciones en bajos y calles, filtraciones de agua y caída de árboles.