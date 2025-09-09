Protecció Civil pide "precaución" en 4 comarcas de Barcelona y 1 de Tarragona por las lluvias

Imagen de la alerta por lluvias en Catalunya este martes - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha pedido "precaución en desplazamientos y actividades en el exterior y en zonas inundables" en l'Anoia, Alt Penedès, Bages i Moianès (Barcelona) y en Alt Camp (Tarragona) por el episodio de lluvias de este martes por la mañana.

Lo han hecho a través de una publicación en 'X' recogida por Europa Press, donde hacen referencia al aviso emitido por el Meteocat por observación de lluvias intensas de hasta 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, en especial en las comarcas de l'Anoia, Alt Camp y Alt Penedès.

Inciden en que el episodio afecta, con menor intensidad, al Bages y Moianès.