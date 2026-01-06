Protecció Civil pone en prealerta el Neucat por nieve intensa en comarcas de Lleida

Aviso de la prealerta del Neucat - PROTECCIÓ CIVIL

LLEIDA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha puesto en prealerta el plan Neucat por un nuevo episodio "intenso" de nieve en las comarcas de la Val d'Aran, Alta Ribagorça y Pallars Sobirà (Lleida).

En un mensaje en 'X' este martes, ha afirmado que desde este miércoles al mediodía y durante 24 horas se pueden superar gruesos de 20 centímetros en cota 1.400 metros en estas tres comarcas, y ha llamado a la precaución.

En otro apunte, ha advertido a quienes hagan actividades de alta montaña por la posibilidad de ventisca --viento y nieve--, y ha insistido en que "hay que extremar las precauciones".