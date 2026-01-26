Protecció Civil pone en prealerta el Procicat por previsión de fuerte oleaje el martes y miércoles

Prealerta del Procicat - @EMERGENCIESCAT

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha puesto en prealerta el plan Procicat por la previsión de fuerte oleaje del Servei Meteorològic de Catalunya para este martes y miércoles.

Según apunta en un mensaje en 'X' este lunes, recogido por Europa Press, hay posibilidad de olas superiores a los 2,5 metros, de dirección sur y sur-oeste, en el litoral central y sur.

El servicio ha solicitado a la ciudadanía que evite acercarse a los puntos en los que rompen las olas.