Protecció Civil probará alertas a móviles en el Ebre, Tarragona y Penedès (Barcelona) el martes

TARRAGONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat realizará un simulacro este próximo martes 30 de septiembre a las 10 con el envío de la alerta a teléfonos móviles Es-Alert en comarcas de Terres de l'Ebre, Tarragona y del Penedès (Barcelona) con un mensaje en catalán, castellano e inglés, informa en un comunicado este viernes.

Concretamente, sonarán los móviles que estén ubicados en Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat y Tarragonès, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre, Terra Alta y Baix Penedès (Tarragona), así como en Alt Penedès, Garraf y parte del Anoia (Barcelona).

En la presentación del simulacro en Reus y Tortosa (Tarragona), la directora de Protecció Civil, Marta Cassany, ha puesto en valor la importancia de realizar este tipo de simulacros para comprobar que la herramienta funciona correctamente y corregir los posibles errores.

El mensaje irá acompañado de un sonido estridente distinto al resto de sonidos del teléfono, y las personas que lo reciban no deben llamar al 112, ya que tendrán que leer el mensaje y pulsar la tecla de la pantalla para que el sonido finalice.

Finalmente, podrán responder a una encuesta anónima para informar si han recibido o no el mensaje, en qué idioma y de qué compañía telefónica son, entre otros aspectos.