Protecció Civil probará este lunes a las 10 horas 119 sirenas de riesgo químico en toda Catalunya

Archivo - La subdirectora de Coordinación y Gestión de Emergencias de Protecció Civil, Imma Solé - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat probará este lunes a las 10.00 de la mañana 119 sirenas de riesgo químico en 47 municipios de toda Catalunya y enviará previamente un Es-Alert a los móviles de las zonas afectadas informando de que es una prueba y no un accidente.

El ejercicio tendrá una duración aproximada de 20 minutos y llegará a una población estimada de 930.000 personas, ha informado este domingo el Govern en un comunicado.

Barcelona es la demarcación en la que se activarán más sirenas (53), seguida de Tarragona (52), Catalunya Central (5), Girona (4), Terres de l'Ebre (3), Penedès (1) y Alt Pirineu i Aran (1).

El objetivo es comprobar el funcionamiento y el estado de mantenimiento de las sirenas de riesgo químico y del sistema de envío de alertas a los móviles.

SENSIBILIZACIÓN

Este simulacro permite "sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del confinamiento como principal medida de autoprotección en caso de accidente químico y familiarizarla con los sonidos de inicio y finalización de las alertas".

Protecció Civil, asimismo, ha informado de que la cobertura acústica de las sirenas no coincide necesariamente con los límites de los municipios --el sonido se podrá oír en 13 municipios cercanos-- y en algunos casos solo se oirá en parte de las localidades afectadas.

SITUADAS "ESTRATÉGICAMENTE"

Las sirenas están situadas "estratégicamente" para avisar a la población de las zonas donde, en caso de accidente químico, podría ser necesario aplicar medidas de autoprotección.

Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Barcelona, las sirenas están situadas en el Puerto de Barcelona y en la Zona Franca y solo se pueden oír en esta zona.

ENCUESTA

Una vez finalizada la prueba, Protecció Civil pondrá a disposición de la ciudadanía una encuesta para comprobar el funcionamiento de los sistemas de avisos que será anónima.

Todos los ayuntamientos de los municipios que participan en la prueba han recibido material informativo en formato físico y digital para facilitar la difusión del ejercicio entre la población.